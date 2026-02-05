صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:کار گو کمپنی کو 500 امریکی ڈالر ہر جانہ ادا کرنے کا حکم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ ڈائریکٹر (لیگل )ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل سیالکوٹ رانا لطیف نے شہری شجاع الرحمن کی شکایت پر الیکٹوو کارگو کو نقصان کے ازالے کی مد میں 500امریکی ڈالر بذریعہ متبادل ثالثی حل (ADR)ایک ماہ کے اندر ادا کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ۔

