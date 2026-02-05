صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کشمیریوں کوآزادی سے نہیں روک سکتا :اے پی سی

  • گوجرانوالہ
بھارت کشمیریوں کوآزادی سے نہیں روک سکتا :اے پی سی

جب تک امت بیدار نہیں ہو گی، دشمن مسلمانوں پر مظالم ڈھاتا رہے گا :مقررین

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )جماعت اسلامی کے زیرِ اہتمام یومِ یکجہتی کشمیر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا، مختلف جماعتوں، تاجر برادری اور سماجی رہنماں نے شرکت کی،مہمان خصوصی جاوید قصوری نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور بھارت گزشتہ 78 برس سے مقبوضہ کشمیر پر ناجائز قبضہ کئے ہوئے ہے ، بھارت کشمیریوں کوآزادی سے نہیں روک سکتا ، پاکستان میں بھی کوئی مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔مقررین نے خطاب میں کہا کہ جب تک امتِ مسلمہ بیدار نہیں ہوگی اور مضبوط قوت بن کر نہیں ابھرے گی، دشمن اسی طرح کشمیر، فلسطین اور سوڈان جیسے خطوں میں مسلمانوں پر مظالم ڈھاتا رہے گا، کانفرنس کے اختتام پر کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

جعلی دودھ تیار کرنیوالے نرمی کے مستحق نہیں : ہائیکورٹ

قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے : شافع حسین

مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے پاکستان کو مستحکم کرنا ہوگا : ڈاکٹر محمد علی

بسنت: شہر دلہن کی طرح سج گیا، 2 چھٹیوں کابھی اعلان

بسنت پر بجلی کی بلاتعطل فراہمی کے لئے انتظامات مکمل

لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ کی ڈور اور گڈی فروخت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن