صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال،موٹر سائیکل سوار نوجوان نہر میں گرکرجاں بحق

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال،موٹر سائیکل سوار نوجوان نہر میں گرکرجاں بحق

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)موٹر سائیکل سمیت نوجوان نہر میں گر کر ڈوب گیا ، سرچ آپریشن کے بعد نوجوان کی لاش کو نکال کر لواحقین کے حوالے کردیا

،ریسکیو1122ذرائع کے مطابق تھانہ سمبڑیال کے علاقہ ڈسکہ روڈ پل نہر اپر چناب ملکھانوالہ پل پر ایک شخص پیدل چل رہا تھا کہ موٹر سائیکل اس شخص سے ٹکرا گئی جس کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل سمیت نہر میں گر گیا، اطلا ع پر ریسکیو1122کے عملہ نے 6200کیوسک بہنے والے پانی نہر کی چوڑائی 320فٹ اورگہرائی 12فٹ ہے میں 5گھنٹے کے سرچ آپریشن کے بعد نوجوان جس کی شناخت 20سالہ علی رضا ولد فاروق کے نام سے ہوئی کو نہر سے نکا ل کر لواحقین کے حوالے کردیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سہولت بازاروں کیلئے تیاریاں مکمل، مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

ڈپٹی کمشنر نے لڈن میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : ڈپٹی کمشنر

خانیوال : پولیس افسروں و ملازمین کیلئے تربیتی ورکشاپ

جدید انفراسٹرکچر سے تفتیشی نظام مؤثر ہوگا : تصور اقبال

رجن کالونی ماچھیوال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ