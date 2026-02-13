صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ :اہل علاقہ کا خاتون کے گھر پر قبضہ کیخلاف مظاہرہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ :اہل علاقہ کا خاتون کے گھر پر قبضہ کیخلاف مظاہرہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)بااثر افراد نے خاتون کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا، سامان گھر کے باہر پھینک دیا ،

اہل علاقہ کا متاثرہ خاتون کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرہ،تھانہ گرجاکھ کے علاقہ مسلم ٹائون گلی نمبر3کی خاتون لائبہ شہزادی ولد محمد الیاس نے تھانہ گرجاکھ کومقدمہ کے اندراج کیلئے درخواست دے دی، متاثرہ خاتون نے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ رات کے اندھیرے میں ملزموں نے میرے گھر سے میراسامان اٹھاکر باہر پھینک دیا اور مجھے بچوں سمیت باہر نکال دیا ،تشدد کا نشانہ بنایا،وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور سی پی او گوجرانوالہ میری دادرسی کرکے میری چھت واپس دلوائیں اور رانا عمر وغیرہ کے خلاف قانونی کارروائی کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ