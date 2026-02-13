صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قربانیوں کے بعد بنگلادیش میں روشن دور آنیوالا:سراج الحق

  • گوجرانوالہ
قربانیوں کے بعد بنگلادیش میں روشن دور آنیوالا:سراج الحق

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ظلم کا نظام چل رہا ہے ،ہمیں اسے بدلنا پڑے گا،اللہ کانظام آے گا تو ملک آگے چلے گا، ہمیں ملک میں عوام کا راج چاہیے ،

 دھوکوں میں نہ آئیں، پارٹیوں کے دائیں بائیں جاگیرداروں نے ڈیرے ڈالے ہیں،اس ملک میں چند گریڈ کا افسر ہمارے فیصلے کرتا ہے ،عالمی اشرافیہ کے پردے چاک ہوچکے ہیں ،سیکنڈلز نے انکے پردہ فاش کردیا ہے اور پاکستان جیسے ممالک پر یہ اشرافیہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے قابض ہیں، بنگلہ دیش میں ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد بالاآخر اب روشن دور آنیوالا ہے ،ان خیالات کا اظہار انہوں نے جماعت اسلامی کے زیرِ اہتمام \\\"ڈونر کانفرنس اور’’انفاق فی سبیل اللہ‘‘کے موضوع پر شرکا سے خطاب کے دوران کیا،اس موقع پرامیر جماعت اسلامی پنجاب (وسطی)محمد جاوید قصوری، امیر ضلع مظہر اقبال رندھاوا، قیم ضلع سید علی رضا حسنی،راشد امین و دیگر نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ