صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان سے قبل سہولت بازار کا افتتاح ہوگا :اے سی نوشہرہ ورکاں

  • گوجرانوالہ
رمضان سے قبل سہولت بازار کا افتتاح ہوگا :اے سی نوشہرہ ورکاں

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے وفد نے صدر اقبال صدیق سدھو کی قیادت میں اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال سے ملاقات کی۔۔۔

جس میں علاقائی مسائل، عوامی سہولیات، میڈیا کے کردار اور انتظامیہ کی کارکردگی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے بتایا کہ رمضان المبارک سے قبل سہولت بازار کا افتتاح کر دیا جائے گا تاکہ شہریوں کو معیاری اشیا خوردونوش اور روزمرہ استعمال کی اشیا سستے داموں فراہم کی جا سکیں وفد نے ‘‘صاف ستھرا پنجاب پروگرام’’، ماڈل بازار اور شہریوں کو صحت و تعلیم کی سہولیات کی عدم دستیابی سے متعلق نشاندہی کی اور ان کی بہتری کیلئے تجاویز بھی پیش کیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

رمضان : ایشیا کی قیمتوں ، معیار کی مانیٹرنگ کا فیصلہ

ڈی سی چنیوٹ کا دورہ ،صفائی کے نظام کی بہتری کے اقدامات

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ پروگرام:کمشنر کا جڑانوالہ کا دورہ

پولیس اہلکاروں اور فیملیز کو طبی سہولیات کیلئے ایم او یو

جی سی یو ویمن یو نیورسٹی کا سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن