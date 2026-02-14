صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

  • گوجرانوالہ
پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

مظاہرین ڈی سی دفتر کے با ہر بیٹھ گئے ، ڈپٹی کمشنر سے مزاکرات کے بعد منتشر

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے کیخلاف نوجوان کھلاڑیوں کا ڈی سی دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ،مظاہرین نے ڈی سی دفتر کے باہر دھرنا دیدیا۔ڈپٹی کمشنر سے مذاکرات کے بعد کھلاڑی پر امن طو رپر منتشر ہوگئے ۔بتایا گیا ہے کہ پیپلز کالونی میں قائم الفتح گرائونڈ میں پی ایچ اے کی جانب سے دکانیں بنائی جا رہی ہیں جس کے خلاف نوجوان کھلاڑیوں نے ڈی سی دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ڈی سی دفتر کے مرکزی دروازے کے سامنے دھرنا دے دیا۔ احتجاج میں نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔نوجوان کھلاڑیوں نے ہاتھوں میں بینرز پلے کارڈ اور بیٹ بال اٹھا رکھے ہیں۔ کھلاڑیوں نے گرائونڈ میں دکا نیں بنانے کیخلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پہلے ہی شہر میں گراؤنڈز کی کمی ہے جو گرائونڈ ہیں وہاں دکانیں بنائی جا رہی ہیں،گرائونڈ میں دکانیں قائم ہونے سے نوجوانوں کیلئے صحت مندانہ سرگرمیاں ختم ہو جائینگی۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے مظاہر ین سے مذاکرات کئے جس کے بعد وہ پر امن منتشر ہوگئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

48کنال پر جدید ترین پارک تعمیر کرنیکا آغاز

دھی رانی پروگرام فیز ٹو کیلئے انتظامات مکمل کرنیکی ہدایت

انڈس ہسپتال :پیدائشی کلب فٹ کا شکار بچوں کامیاب علاج

ممنوعہ ونشہ آور ادویات کی فروخت، متعدد میڈیکل سٹور سیل

میپکو کا کریک ڈاؤن، 13 بجلی چوررنگے ہاتھوں گرفتار

تین نوسر باز خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار کررفو چکر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن