صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹل پروسیسنگ زون‘ ڈرائی پورٹ اور ایکسپو سینٹر کیلئے سروے

  • گوجرانوالہ
میٹل پروسیسنگ زون‘ ڈرائی پورٹ اور ایکسپو سینٹر کیلئے سروے

رسائی، بنیادی ڈھانچے ، ماحولیات، معاشی امکانات سمیت تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ نے بزنس کمیونٹی کے لیے تجویز کردہ تین بڑے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے سلسلے میں پنجاب حکومت کی مقرر کردہ سروے ٹیم کے ہمراہ میٹل پروسیسنگ زون، ڈرائی پورٹ اور ایکسپو سینٹر کے مجوزہ مقامات کا باقاعدہ دورہ کروا کر ذمہ داری پوری کر دی۔ اربن یونٹ کی ٹیم نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور اے سی سی آر طیب حیات سے ملاقات کی جنہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دورے کے دوران رسائی، بنیادی ڈھانچے ‘ماحولیاتی تقاضوں، معاشی امکانات اور مستقبل میں توسیع کی گنجائش سمیت تمام تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور ہر منصوبے کیلئے موزوں ترین مقامات کی نشاندہی کر کے جامع رپورٹ متعلقہ حکام کو حتمی منظوری اور باضابطہ آغاز کیلئے ارسال کرنیکا فیصلہ کیا گیا جو حکومت پنجاب اور کاروباری برادری کے باہمی اشتراک سے صنعتی و شہری ترقی کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

48کنال پر جدید ترین پارک تعمیر کرنیکا آغاز

دھی رانی پروگرام فیز ٹو کیلئے انتظامات مکمل کرنیکی ہدایت

انڈس ہسپتال :پیدائشی کلب فٹ کا شکار بچوں کامیاب علاج

ممنوعہ ونشہ آور ادویات کی فروخت، متعدد میڈیکل سٹور سیل

میپکو کا کریک ڈاؤن، 13 بجلی چوررنگے ہاتھوں گرفتار

تین نوسر باز خاتون کے کانوں سے طلائی بالیاں اتار کررفو چکر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن