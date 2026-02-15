صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبر کوڈ 2025 کی منظوری پر پاکستان ورکرز فیڈریشن کا اظہار تشویش

  • گوجرانوالہ
لیبر کوڈ 2025 کی منظوری پر پاکستان ورکرز فیڈریشن کا اظہار تشویش

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)لیبر کوڈ 2025 کی منظوری پر پاکستان ورکرز فیڈریشن کا اظہار تشویش۔لیبر قوانین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی وسیع مشاورت شفاف عمل اور نمائندہ تنظیموں کی بامعنی شمولیت کے بغیر نہیں ہونی چاہیئے ۔

ان خیالات کا اظہار چیئرمین پی ڈبلیو ایف چودھری عبدالرحمن عاصی نے اپنے ایک بیان میں کیا ۔انہوں نے کہا کہ محنت کش طبقہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ،اس لیے مزدوروں کو تحفظ احترام اور شراکت کا حق حاصل ہونا چاہیئے ، مزدوروں کے مستقل روزگار، جاب سکیورٹی، یونین سازی،اجتماعی سودے بازی کے حق کا عملی نفاذ،ہڑتال کا معاملہ،کنٹریکٹ، لیبر انسپیکشن اور اس پر عمل درآمد کے موثر نظام وغیرہ پر ہمیں تحفظات ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل