صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹائر پھٹنے سے کارکی درخت سے ٹکر،1شخص جاں بحق

  • گوجرانوالہ
ٹائر پھٹنے سے کارکی درخت سے ٹکر،1شخص جاں بحق

غازی آباد، چیچہ وطنی(نمائندہ خصوصی،نمائندہ دنیا)اوکاڑہ کے نواحی گائوں 31 بارہ ایل کے قریب ٹائر پھٹنے سے کاربے قابو ہوکر درخت سے جاٹکرائی،

جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ، 2افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ذرائع کے مطابق نواحی گاؤں 32/12-L کا رہائشی محمد اسلم اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ کار پر گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک کار کا ٹائر پھٹ گیا اور کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا نے سے محمد اسلم موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ دو افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹرزہسپتال منتقل کردیا جہاں سے انہیں طبی امداد کے بعد ساہیوال ریفر کردیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل