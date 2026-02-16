صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

  • گوجرانوالہ
خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے خوبصورت گوجرانوالہ میم کے تحت گلشن اقبال پارک کا بھی دورہ کیا۔

 انہوں نے پارک کی خوبصورتی کے لیے جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پی ایچ اے حکام کی جانب سے پارک میں نصب کئے گئے مانومنٹس کا معائنہ کیا اور پارک کی اپگریڈیشن کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلٰی پنجاب مریم نوازشریف کے خوبصورت پنجاب ویژن کے تحت ضلعی انتظامیہ اور پی ایچ اے سمیت تمام ادارے شہر و ضلع کو خوبصورت بنانے ، چوکوں چوراہوں کو دیدہ زیب لائٹس سے مزین کرنے کے اقدامات بروئے کار لارہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت

حمزہ شہباز کی پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج کے گھر آمد، والدہ کی عیادت کی

نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک کی فروخت پر پابندی کا قانون لا رہے ، وزیر صحت

ماہ صیام کی سپلائی کیلئے جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

محنت کشوں کو 10 ہزار دینے کا آغاز

زرداری ،نوازشریف شریعت کیخلاف قانون سازی پر نوٹس لیں:مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر