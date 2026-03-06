صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وقت کاتفاضامسلم حکمران ایران کا ساتھ دیں:ناصر مدنی

  • گوجرانوالہ
وقت کاتفاضامسلم حکمران ایران کا ساتھ دیں:ناصر مدنی

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا،نامہ نگار)علامہ ناصر مدنی نے ڈاہرانوالی میں مرکزی جامع مسجد اہلحدیث میں بڑے اجتماع سے خطاب کرتے کہا ہے کہ۔۔۔

وقت کا تقاضا ہے کہ عالمِ اسلام متحد ہو جائے اور مسلم حکمران اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے برادر اسلامی ملک ایران کا بھرپور ساتھ دیں۔ انشا اﷲ وہ وقت دور نہیں جب ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ایران کے سکول میں امریکہ واسرائیل کی بمباری سے شہید ہونیوالی بچیاں صرف ایران نہیں بلکہ پوری امتِ مسلمہ کی تھیں انکی شہادت نے ہر مسلمان کے دل کو غمگین کر دیا ہے ۔ اس موقع پر مولانا فیصل خان و دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اوراصلاحِ نفس واتحادِ امت پر زور دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نجی املاک کی خوبصورتی کے لئے خزانے سے اخراجات بند

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 58املاک سربمہر

فوڈ اتھارٹی :3سموسہ رول پٹی یونٹس پر کارروائیاں، یونٹس بند

واٹر سٹوریج کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح

بیدیاں روڈ پر 9غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے دفاترسربمہر، تعمیرات مسمار

ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف درخواست پر سماعت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ