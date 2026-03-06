اغوا و قتل میں ملوث ملزم گرفتار
پاہڑیانوالی (نمائندہ دنیا)ڈی پی او عبدالرحیم شیرازی کی ہدایت پرڈی ایس پی عامر شاہین گوندل اورانکی ٹیم نے اغوا برائے تاوان و قتل کا سراغ لگاکرتھانہ صدر کے علاقہ میں جیولرزشاپ مالک اکرام شہزاد سنیارا کے اغوا و قتل میں ملوث ملزموں کو گرفتار کرکے آلہ قتل اور 20لاکھ تاوان کی رقم برآمد کرلی ۔
