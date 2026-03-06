صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا و قتل میں ملوث ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
پاہڑیانوالی (نمائندہ دنیا)ڈی پی او عبدالرحیم شیرازی کی ہدایت پرڈی ایس پی عامر شاہین گوندل اورانکی ٹیم نے اغوا برائے تاوان و قتل کا سراغ لگاکرتھانہ صدر کے علاقہ میں جیولرزشاپ مالک اکرام شہزاد سنیارا کے اغوا و قتل میں ملوث ملزموں کو گرفتار کرکے آلہ قتل اور 20لاکھ تاوان کی رقم برآمد کرلی ۔

ڈی پی او عبدالرحیم شیرازی کی ہدایت پرڈی ایس پی عامر شاہین گوندل اورانکی ٹیم نے اغوا برائے تاوان و قتل کا سراغ لگاکرتھانہ صدر کے علاقہ میں جیولرزشاپ مالک اکرام شہزاد سنیارا کے اغوا و قتل میں ملوث ملزموں کو گرفتار کرکے آلہ قتل اور 20لاکھ تاوان کی رقم برآمد کرلی ۔ 

 

