وہاڑی : 7 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں منظور

  • ملتان
وہاڑی : 7 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں منظور

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ جوائنٹ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 7 کروڑ 44 لاکھ روپے کی 5 ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق شہروں کی بیوٹیفکیشن اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اجلاس کے تحت 4 کروڑ روپے کی لاگت سے کلین اینڈ گرین پارک لڈن روڈ کی بحالی، تزئین آرائش اور سپورٹس ایرینا کی تعمیر ہوگی۔ شاہراہوں کے اطراف و چوکوں میں 59 لاکھ روپے سے آر سی سی پلانٹر اور پودے لگائے جائیں گے ، جبکہ 1 کروڑ 99 لاکھ روپے سلاٹر ہاؤس کی بحالی پر خرچ کیے جائیں گے ۔ پارکوں میں فلڈ لائٹس، اوپن جم اور بچوں کے کھیلنے کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور خوبصورت رنگا رنگ لائٹس بھی نصب کی جا رہی ہیں۔

