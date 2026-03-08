صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد سیالکوٹ روڈ کی تعمیر مکمل، سائن بورڈز کی تنصیب

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد سیالکوٹ روڈ کی تعمیر مکمل، سائن بورڈز کی تنصیب

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیراعلٰی پنجاب روڈ انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ پروگرام (سٹرکیں بحال پنجاب خوشحال)کے تحت وزیرآباد سیالکوٹ روڈ کی تعمیر کا کام مکمل، لین و لائن مارکنگ اور سائن بورڈز کی تنصیب کا عمل شروع کر دیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ / وزیرآباد نوید احمد نے وزیرآباد تا سیالکوٹ روڈ کا دورہ کیا، انہوں نے سڑک پر جاری لائن مارکنگ اور لین مارکنگ کے کام کی پیش رفت اور معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیالکوٹ روڈ پر ٹریفک کی بہتر رہنمائی اور شہریوں کی سہولت کے لیے نصب کیے جانے والے سائن بورڈز کی تنصیب کا بھی معائنہ کیا۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے نندی پور سیالکوٹ روڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت دیہی علاقے اور روڈ کے اطراف صفائی امور کا جائزہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل