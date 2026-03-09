صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز

  • گوجرانوالہ
گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز

گجرات (نامہ نگار )گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔

 ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی نے اپنے دفتر میں شہریوں میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی نے کہا یہ اقدام حکومتِ پنجاب کی زمین اصلاحات سے متعلق جدید پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد جائیداد کے نظام میں شفافیت اور قانونی تحفظ کو یقینی بنانا ہے ۔جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ کو کیو آر کوڈ کے ساتھ ڈیجیٹل طور پر محفوظ بنایا گیا ہے ، جس سے شہری آن لائن تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس اقدام سے جائیداد کے شعبے میں شفافیت بڑھے گی اور شہریوں کا اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایس ایس پی آپریشنز کاشہادت حضرت علی ؓ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ ،سکیورٹی انتظامات جائزہ

اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد میں منیارٹیز کارڈز تقسیم

خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی پائیدار ترقی کی کنجی ہے، روبینہ خالد

معاشی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار، فیصل راٹھور

خواتین معاشرے کی تعمیر، خاندان کی تربیت اور قومی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، طارق فضل

اسلام آباد، آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی