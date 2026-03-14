صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :ذخیرہ اندوزی ،مصنوعی مہنگائی پر شہری نالاں

  • گوجرانوالہ
حکومت اور متعلقہ اداروں سے قیمتیں کنٹرول ، ذمہ داروں کیخلاف کارروا ئی کا مطالبہ

وزیرآباد(نامہ نگار)ماہِ صیام میں ذخیرہ اندوز ی اور مصنوعی مہنگائی پر شہریوں میں غم و غصہ پایاجارہاہے ۔ماہِ صیام رحمت، برکت اور غمخواری کا مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کو صبر، ایثار اور دوسروں کی مدد کا درس دیا جاتا ہے مگر افسوس کہ اسی مقدس مہینے میں بعض ذخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور تاجر اشیائے خوردونوش کی مصنوعی قلت پیدا کرکے قیمتوں میں بے جا اضافہ کر دیتے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہِ رمضان میں غریب اور متوسط طبقہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے ، ایسے میں مصنوعی مہنگائی کرنیوالے تاجر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں‘ حکومت اور متعلقہ ادارے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے ، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کیلئے مؤثر اقدامات کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میٹروبس کے کرایوں میں33فیصد اضافہ،راولپنڈی،لاہور،ملتان میں کرایہ 40 روپے ہو گیا

عوامی فلاح و بہبود اپنی اولین ذمہ داری ،فیصل راٹھور

سرکاری اراضی پر گھروں کی تعمیر تیز کرنے کی ہدایت

مری، ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10فیصد اضافہ کی منظوری

ٖٖڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

یوم القدس:چیف کمشنر، آئی جی اسلام آباد کا دورہ، جلوسوں کی سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
