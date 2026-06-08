صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مضافاتی علاقوں میں صفائی ستھرائی ،تجاوزات کے خاتمے کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا مضافاتی علاقوں میں صفائی ستھرائی ،تجاوزات کے خاتمے کا جائزہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ و چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نوید احمد نے شہر اور مضافاتی علاقوں کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔

تفصیلات کے مطابق اس موقع پر انہوں نے صفائی ستھرائی، تجاوزات کے خاتمے ، گرین بیلٹس کی بحالی، شجرکاری اور جاری سیوریج و ڈرینیج منصوبوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسر وں کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے شاہ کوٹ گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت دیہی علاقوں میں صفائی اور ڈیسلٹنگ کے اقدامات کا معائنہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بڑے نالوں کی جامع صفائی مہم کا فیصلہ

معاشی حب کا کوئی پرسان حال نہیں،متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار،شہریوں کو مشکلات

20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے کا ہونا حکومتی ناکامی ، ایاز میمن

لوڈشیڈنگ اورپانی کی شدید قلت سے شہری پریشان

خالد مقبول صدیقی کی سعید حیدر کاظمی کے انتقال پر تعزیت

غیر معیاری غذا مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ کا بنیادی سبب بنتی ہے ،گورنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر