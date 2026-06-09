صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
گجرات:محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کی ہدایت

سڑکوں پر پیچ ورک، ٹھنڈے پانی کی فراہمی، تاروں کی منتقلی پر تبادلہ خیال

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین کی زیر صدارت محرم الحرام میں انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا، ضلع بھر کے جلوسوں اور مجالس کے لائسنس ہولڈرز نے شرکت کی۔ لائسنس ہولڈرز کی جانب سے روٹس کی مرمت، سڑکوں پر پیچ ورک، ٹھنڈے پانی کی فراہمی، ٹائم لائن کے مطابق انتظامات کی تکمیل، ٹیلی فون اور واپڈا کے تاروں کی منتقلی سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ تمام ضروری انتظامات بروقت مکمل کئے جائیں۔امام بارگاہ حسینیہ میں صدر میر جواد جعفری کی میزبانی میں اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر نورالعین، ڈی پی او اختر فاروق، بانیانِ مجالس و جلوس، علمائے کرام، انجمن تاجران اور ضلعی انتظامیہ کے نمائند وں نے شرکت کی۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امن، مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کیلئے تمام طبقات باہمی تعاون سے کردار ادا کریں گے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی محکمہ صحت کیلئے بڑا چیلنج

جناح ہسپتال :ساہیوال کی مریضہ کو 15روز سے بیڈ نہ مل سکا

نادہندگان کے خلاف آپریش،208املاک سربمہر

گرمی بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان

کرسچین طالبہ کی بازیابی، درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکا حکم

83 فیصد فضائی آلودگی کی وجہ ٹرانسپورٹ قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس