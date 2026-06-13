صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ عوام دوست اور معاشی استحکام کی سمت قدم :ناہرا برادران

  • گوجرانوالہ
بجٹ عوام دوست اور معاشی استحکام کی سمت قدم :ناہرا برادران

حکومتی اقدامات سے عوام کو ریلیف ملے گا : اظہر قیوم ،مدثرقیوم مظہر قیوم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) مسلم لیگ (ن) کے رہنما چوہدری اظہر قیوم ناہرا ایم این اے ، حاجی مدثر قیوم ناہرا سابق ایم این اے اور چوہدری مظہر قیوم ناہرا سابق چیئرمین ضلع کونسل گوجرانوالہ نے وفاقی بجٹ 2026-27 کو مشکل معاشی حالات میں عوام دوست قرار دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت نے عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے اور ترقیاتی اہداف کو خصوصی اہمیت دی ہے ۔ ان کے مطابق بجٹ کا بنیادی مقصد مہنگائی میں کمی، معاشی استحکام اور ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے اقتصادی اصلاحات، ترقیاتی منصوبوں، انفراسٹرکچر کی بہتری، توانائی منصوبوں اور مالیاتی استحکام کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے ۔ رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ حکومتی اقدامات سے عوام کو ریلیف ملے گا اور ملکی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہارٹی کلچر ایجنسی کا شہر کو سرسبز بنانے کا مشن،گرین بیلٹس پر شجرکاری

سیوریج،واٹرسپلائی ماسٹر پلان پر کام تیز کرنیکا حکم

آر پی او ملتان کا اردل روم، متعدد اپیلوں پر فیصلے جاری

ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او کوٹ ادو کا محرم جلوس روٹس کا جائزہ

میاں چنوں میں محرم انتظامات اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

سوئی گیس ٹاسک فورس سرگرم، 55میٹرز کی چیکنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن