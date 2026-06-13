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کراچی:فائرنگ واقعات میں خاتون جاں بحق، 2 زخمی

  • کراچی
کراچی:فائرنگ واقعات میں خاتون جاں بحق، 2 زخمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سرجانی ٹاؤن سیکٹر 51 میں گھر کے اندر فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہوگئی، جس کی شناخت 25 سالہ مصباح زوجہ سلمان کے نام سے ہوئی۔

پولیس کے مطابق مقتولہ کو اس کے شوہر نے فائرنگ کرکے قتل کیا،واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے ۔ اتحاد ٹاؤن میں گھر میں پستول کی صفائی کے دوران اتفاقیہ طور پر چلنے والی گولی سے 16 سالہ لڑکی زخمی ہو گئی۔ جبکہ اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 61 سالہ محمد ارشد کو زخمی کردیا۔

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