صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، گوجرانوالہ نے میدان مار لیا

  • گوجرانوالہ
انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، گوجرانوالہ نے میدان مار لیا

نارووال کے 4،سیالکوٹ کے 2گولڈمیڈلز، فاتح کھلاڑیوں میں میڈلز اور اسناد تقسیم

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) گوجرانوالہ ڈویژن سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2026 (بوائز اینڈ گرلز) گکھڑ سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی۔چیمپئن شپ میں گوجرانوالہ ڈویژن کے چھ اضلاع گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، نارووال اور حافظ آباد کی ٹیموں نے بھرپور شرکت کی اور مختلف مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔چیمپئن شپ کی مہمانِ خصوصی رکن پنجاب اسمبلی صائمہ زاہد تھیں، مہمانوں نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیل نوجوانوں کی مثبت تربیت اور صحت مند معاشرے کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔بوائز مقابلوں میں ضلع گوجرانوالہ کی ٹیم نے 7گولڈ، 3سلور اور 1برانز میڈل حاصل کر کے مجموعی برتری حاصل کی۔ ضلع نارووال نے 4 گولڈ اور 5 سلور میڈلز اپنے نام کیے ، جبکہ ضلع گجرات کی ٹیم نے 3 سلور اور 1 برانز میڈل جیتا۔ ضلع منڈی بہاؤالدین نے 6 برانز میڈلز حاصل کیے جبکہ ضلع حافظ آباد کے کھلاڑیوں نے 1 برانز میڈل اپنے نام کیا۔گرلز مقابلوں میں بھی ضلع گوجرانوالہ کی ٹیم نمایاں رہی اور 4 گولڈ، 1 سلور اور 1 برانز میڈل حاصل کیے ۔ ضلع سیالکوٹ کی ٹیم نے 2 گولڈ، 2 سلور اور 1 برانز میڈل جیتے ، جبکہ ضلع گجرات کی ٹیم نے 3 سلور اور 4 برانز میڈلز اپنے نام کیے ۔چیمپئن شپ کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں میڈلز اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ شرکا نے کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ایسے مقابلے نوجوان ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہارٹی کلچر ایجنسی کا شہر کو سرسبز بنانے کا مشن،گرین بیلٹس پر شجرکاری

سیوریج،واٹرسپلائی ماسٹر پلان پر کام تیز کرنیکا حکم

آر پی او ملتان کا اردل روم، متعدد اپیلوں پر فیصلے جاری

ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او کوٹ ادو کا محرم جلوس روٹس کا جائزہ

میاں چنوں میں محرم انتظامات اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

سوئی گیس ٹاسک فورس سرگرم، 55میٹرز کی چیکنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن