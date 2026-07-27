صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیر ایجوکیشن کمیشن میں سینیارٹی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا

  • اسلام آباد
ہائیر ایجوکیشن کمیشن میں سینیارٹی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا

طار ق اقبال کیس سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کو ئی جواب نہیں دیااس کا حتمی فیصلہ چیئرمین ایچ ای سی کریں گے ،ترجمان ہا ئیر ایجو کیشن کمیشن

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ہائیر ایجوکیشن کمیشن میں سینیارٹی کا معاملہ شدت اختیار کرگیا، طارق اقبال کیس سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرائع کے مطابق تین ڈی جیز نے سینیارٹی سے متعلق ایچ ای سی کے ایچ آر ایم سے بات کی جنہوں نے معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوایا مگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا، ایچ ای سی کے رولز کے مطابق ایم پی ون سکیل میں تعیناتی نہیں کی جا سکتی مگر طارق اقبال کی پنجاب میں ایم پی ون کی تعیناتی ہوئی، اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ایچ ای سی میں جوائننگ دے دی، دیگر 3ڈی جیز کو پروموشن 5سال قبل ملی تھی۔

ایچ ای سی رولز کے مطابق دوبارہ جوائننگ کے بعد پروموشن کیلئے دو اے سی آرز بھی ضروری ہیں۔ سابق چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد نے اپنے ٹینیور کے آخری روز طارق اقبال کو گریڈ 20میں ترقی دی تھی جس کے بعد تمام بورڈ کالعدم ہوگیا تھا مگر طارق اقبال کی پروموشن برقرار رکھی گئی، طارق اقبال گریڈ 21میں پروموشن کے خواہشمند ہیں مگر دیگر ڈی جیز کا موقف ہے کہ وہ سینئر ہیں۔ ترجمان ایچ ای سی کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر حتمی فیصلہ چیئرمین ایچ ای سی کریں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جناح اسپتال کی او پی ڈی میں جدید طبی سہولیات کیلئے اے آئی چیٹ بوٹ متعارف

بھتہ خوروں کے نمبرز اور دیگر تفصیلات متعلقہ ممالک کو فراہم

میلادالنبیؐ سے قبل مسائل کے حل کا لائحہ عمل تیار،میئر

وزیراعلیٰ کا گلستان جوہر میں سڑکوں کی بحالی کا حکم

ای چالان میں کچھ ایشوز آرہے ہیں،ڈی آئی جی ٹریفک کااعتراف

علماء کرام کا مذہبی ہم آہنگی،بھائی چارہ فروغ دینے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر