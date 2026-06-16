صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ یونین آف جرنلسٹ(کامران شہید گروپ)کی تقریب حلف برداری

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ یونین آف جرنلسٹ(کامران شہید گروپ)کی تقریب حلف برداری

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ یونین آف جرنلسٹ(کامران شہید گروپ)کی تقریبِ حلف برداری نجی مارکی میں منعقد ہوئی ،مہمان خصوصی وزیر بلدیات پنجاب میاں ذیشان رفیق تھے۔

اس موقع پر وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈسکہ کی صحافی برادری کے مسائل کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جلد ڈسکہ کا اپنا رجسٹرڈ پریس کلب قائم ہوگا جو صحافیوں کیلئے ایک مضبوط اور باوقار پلیٹ فارم ثابت ہوگا اور صحافتی سرگرمیوں کو نئے خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا ،بعدازاں یونین آف جرنلسٹ ڈسکہ کے عہدیدار وں کی جانب سے وزیر بلدیات پنجاب میاں ذیشان رفیق کو اعزازی شمشیر بطورِ تحفہ پیش کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یلولائن بی آرٹی منصوبے کے سابق ڈائریکٹر کی گمشدگی، درخواست دائر

امریکہ، ایران معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ، ثروت اعجاز

ایران امریکہ معاہدہ ایران کی فتح، کاشف سعید شیخ

سنی تحریک کایوم عمر فاروقؓؓ عقیدت واحترام سے منانے کا اعلان

لیاری سبزی مارکیٹ مسمار کرنے کیخلاف حکم امتناعی جاری

عزاداری پروگراموں کو فول پروف سکیورٹی دی جائے ، علامہ مبشر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ