صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبر قومی اسمبلی نوشین افتخار کا دورہ امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی

  • گوجرانوالہ
ممبر قومی اسمبلی نوشین افتخار کا دورہ امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی

ڈسکہ (نمائندہ دنیا، نامہ نگار )ممبر قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار نے اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر کے ہمراہ امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی کا دورہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر متولی سید آفتاب گردیزی اور انجمن امامیہ ڈسکہ کے اراکین سے ملاقات کی ، دورے کے دوران انہوں نے امام بارگاہ حسینیہ سادات گردیزی سے برآمد ہونیوالے جلوسوں کے روٹس پر جاری ترقیاتی و انتظامی کاموں کا جائزہ لیا متعلقہ حکام نے انہیں جاری کاموں کی پیش رفت سے آگاہ کیاسیدہ نوشین افتخار نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے راستوں پر جاری تمام کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ٹی سی اور پی ایس ڈبلیو کے مابین معاہدہ

ڈینگی کو روکنے کیلئے ایس او پیز پر عملدرآمد کی ہدایت

ایک کروڑ سے زائد مستحق خاندانوں کو بھکاری کہنا افسوس ناک ،روبینہ خالد

ایس ایس پی ملک اعجاز ریٹائر ڈی آئی جی کی جانب سے شیلڈ پیش

ڈی آئی جی کا ریڈزون میں ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،چیکنگ سخت کرنیکی ہدایت

فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ