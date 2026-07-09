صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات میں اربن فلڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں:ایم ڈی واسا

  • گوجرانوالہ
گجرات میں اربن فلڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں:ایم ڈی واسا

مون سون کے دوران نکاسی آب کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے اقدامات مکمل کر لئے

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )واسا کے منیجنگ ڈائریکٹر کاشان حفیظ بٹ نے کہا ہے کہ گجرات میں اربن فلڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں، اﷲ کے فضل اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق واسا کی تیاریاں مکمل ہیں، گجرات کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر لئے گئے ہیں، سیوریج لائنز اور نالے ڈی سلٹنگ کے بعد مکمل طور پر فعال کر دئیے گئے ہیں جس کی بدولت بارشی پانی کی نکاسی فوری طورپر ممکن بنائی جا سکے گی، ان خیالات کا اظہار انہوں نے گجرات پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

ایم ڈی واسا نے کہا کہ بولے سیوریج منصوبہ میں بچھائی جانے والے پائپ کی امپورٹ میں دیر کی وجہ سے منصوبہ میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے منصوبہ کا ایک مہینہ کا دورانیہ بڑھ گیا جس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے ،مون سون کے سیزن میں بولے سیوریج لائن سے 50 فیصد کام لیں سکیں گے اور ڈسپوزل پمپس کو جنریٹر پر چلا کر کام لیں گے ۔ کاشان حفیظ بٹ نے بتایا کہ مون سون ہیوی سیزن میں 19جنریٹرز آپریشنل ہونگے ، شہریوں سے وصول کردہ بلوں کی مد میں اکٹھے ہونے والے ریونیو سے 2 جنریٹر نئے خریدے گئے ہیں، میونسپل کارپوریشن سے 7جنریٹر ہمیں ملے تھے جبکہ مزید 10جنریٹر کرایہ پر حاصل کئے ہیں تاکہ مون سون سیزن میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کر نا پڑے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات اور ریڑھی مافیا کا راج، ٹریفک جام معمول ، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا

گیس لوڈشیڈنگ ، ایل پی جی دگنی قیمت پر فروخت

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مراکز صحت کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی اردل روم میں اہلکاروں سے ملاقات

الائیڈ ہسپتال کے امیجنگ ٹیکنیشن عامر اقبال نے پی ایچ ڈی کر لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن