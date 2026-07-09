صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیپاٹائیٹس سی کا خاتمہ قومی ،اولین ترجیح ، مصطفی کمال

  • اسلام آباد
ہیپاٹائیٹس سی کا خاتمہ قومی ،اولین ترجیح ، مصطفی کمال

ہیپاٹائیٹس سی کا خاتمہ قومی ،اولین ترجیح ، مصطفی کمال چینی سفارت خانے کے کمرشل قو نصلر سے ملاقات ،کراچی میں کانفرنس پر تبادلہ خیال

ا سلام آباد(نیوزرپورٹر) وفا قی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے کہا کہ ہیپاٹائیٹس سی کا خاتمہ ہماری نیشنل کاز اور حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ، کیونکہ یہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی مہم ہے اور پاکستان کو ہیپاٹائیٹس فری بنانا ہمارا قومی عزم ہے ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے گزشتہ روز وزیراعظم پروگرام برائے ہیپاٹائیٹس سی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ پراجیکٹ ڈائریکٹر نے وفاقی دارالحکومت میں ہیپاٹائٹس سی کی سکریننگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر صحت نے کہا کہ اسلام آباد میں پائلٹ مرحلہ شروع کرنے کا بنیادی مقصد عملی طور پر سسٹم میں درپیش مسائل کی نشاندہی کرنا تھی، اور اب ان تمام مسائل کے مؤثر حل نکال کر آئندہ 15 دنوں میں نظام کو مکمل طور پر مستحکم کیا جائے گا۔ دریں اثنا وزیر صحت نے گزشتہ روز چینی سفارت خانے کے کمرشل قو نصلر نے ملاقات کی ہے ، جس میں 16 سے 19 جولائی تک کراچی میں منعقد ہونے والی \"پاکستان۔چین بزنس ٹو بزنس فارماسیوٹیکل کانفرنس\" کی تیاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن