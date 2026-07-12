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گجرات :لاری اڈا اور مارکیٹوں میں دکانوں کے کرائے کی ری اسسمنٹ کمیٹی کااجلاس

  • گوجرانوالہ
گجرات :لاری اڈا اور مارکیٹوں میں دکانوں کے کرائے کی ری اسسمنٹ کمیٹی کااجلاس

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ محمد علی کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن گجرات کے لاری اڈا اور دیگر مارکیٹوں میں واقع دکانوں کے کرائے کی ری اسسمنٹ کمیٹی کااجلاس منعقد ہوا،

جس میں متعلقہ افسر وں نے ری اسسمنٹ کے عمل، پیشرفت اور مختلف امور پر بریفنگ دی۔کمشنر نے ہدایت کی کہ دکانوں کی ری اسسمنٹ کا عمل مکمل شفافیت، انصاف اور میرٹ کی بنیاد پر انجام دیا جائے تاکہ بلدیاتی اداروں کی آمدن میں اضافہ ہو۔ اور تاجروں کے جائز مفادات کا بھی بھرپور تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔ 

 

 

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