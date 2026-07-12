صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں ڈکیتی اور چوری کی تین وارداتیں، شہری لٹ گئے

  • ملتان
کوٹ ادو میں ڈکیتی اور چوری کی تین وارداتیں، شہری لٹ گئے

موٹرسائیکلیں، نقدی، موبائل فون اور شناختی کارڈ چھین لیا گیا، مقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ضلع کوٹ ادو میں ایک ہی روز ڈکیتی اور چوری کی تین مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، موٹرسائیکلوں، موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہوگئے ۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کرکے نامعلوم ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔تھانہ صدر کوٹ ادو کے علاقے پرہاڑ غربی میں ریاض حسین نے مقدمہ درج کرایا کہ وہ اپنی بہن کو لینے جا رہا تھا کہ بستی پرہاڑ کے قریب دو موٹرسائیکلوں پر سوار چھ مسلح ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر روک کر اس کی موٹرسائیکل، 30 ہزار روپے نقدی اور اصل شناختی کارڈ چھین لیا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے ۔تھانہ سٹی کے علاقے رحمان ویلی میں چور گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی موٹرسائیکل، تین موبائل فون، ایک لاکھ روپے نقدی اور دیگر سامان چرا کر لے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات :لاری اڈا اور مارکیٹوں میں دکانوں کے کرائے کی ری اسسمنٹ کمیٹی کااجلاس

تتلے عالی :غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ

کھلے مین ہولز پر ڈھکن ‘نالوں پر سلیبوں کی تنصیب کی ہدایت

عالمی یومِ آبادی کے موقع پر چیمبر آف کامرس میں سیمینار

چیئر پرسن تعلیمی بورڈ کا جوابی کا پیوں کی مارکنگ کیلئے قائم مراکز کا دورہ

پنڈی بھٹیاں:تحصیل ہسپتال میں جعلی میڈیکل لیگلز کی لوٹ سیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل