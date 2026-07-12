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بڑھتی آباد ی اور ماحولیاتی تبدیلی بڑے چیلنج ،سلیم شیخ

  • اسلام آباد
بڑھتی آباد ی اور ماحولیاتی تبدیلی بڑے چیلنج ،سلیم شیخ

آبادی کے مؤثر انتظام کو موسمیاتی موافقت اور پائیدار ترقی کی حکمت عملی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا

  اسلام آباد (سٹاف رپورٹر ) وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی رابطہ کاری کے ترجمان اور ماحولیاتی پالیسی کے ماہر سلیم شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان میں آبادی میں تیز رفتار اضافہ ماحولیاتی پائیداری اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی قومی صلاحیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے ، جس سے نمٹنے کے لیے آبادی کے مؤثر انتظام کو موسمیاتی موافقت اور پائیدار ترقی کی حکمت عملی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔انہوں نے یہ بات عالمی یومِ آبادی کے موقع پر کہی، انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ نے 2026کے لیے آج اور مستقبل میں نوجوانوں کی امیدوں اور امنگوں کو حقیقت کا روپ دینا کو عالمی موضوع قرار دیا ہے ۔ سلیم شیخ نے کہا کہ موجودہ حکومت رضاکارانہ اور حقوق پر مبنی خاندانی منصوبہ بندی، خواتین کو بااختیار بنانے ، تولیدی صحت کی سہولیات، تعلیم، صاف پانی، نکاسی? آب اور قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال کے فروغ کے لیے پرعزم ہے ۔انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ 90 لاکھ ہو چکی ہے اور سالانہ شرحِ اضافہ 2.55 فیصد ہے ، جبکہ ہر سال تقریباً 67 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر موجودہ رجحان برقرار رہا تو آئندہ پانچ برسوں میں آبادی 30 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی ۔

 

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