راہوالی :اعتماد گروپ نے وقاص کھوکھر کو فنانس سیکرٹری کا امیدوار نامزد کر دیا
راہوالی (نمائندہ دنیا )ڈی سی کالونی الیکشن ،سابق سیکرٹری ڈی سی کالونی وقاص شاہد کھوکھر کو اعتماد گروپ کی جانب سے فنانس سیکرٹر ی کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ۔
انہوں نے کہا کہ ڈی سی کالونی میں خدمت ترقی اور اعتماد کے عزم کے ساتھ الیکشن میں بھر پور حصہ لیں گے ،جیت کر ڈی سی کالونی کے مسائل کرنے میں کردار ادا کریں گے ۔
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