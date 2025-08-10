صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای ڈی پمز نے مریضوں کے ٹیسٹ باہر سے کرانے پر پابندی لگا دی

  • اسلام آباد
ای ڈی پمز نے مریضوں کے ٹیسٹ باہر سے کرانے پر پابندی لگا دی

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز ڈاکٹر رانا عمران سکندر نے ہسپتال لیبارٹری اور ریڈیالوجی ٹیسٹ کی دستیابی کے باوجود مریضوں کو نجی لیبارٹریز بھجوانے پر پابندی عائد کردی۔۔۔

انہوں نے کہا پمز ہسپتال میں ہونے والے پیتھالوجی اور ریڈیالوجی ٹیسٹ نجی لیبارٹری اور ریڈیالوجی کو نہیں بھجوائے جا ئیں گے، ڈاکٹر زاور دیگر افسران پمز ہسپتال میں موجود ٹیسٹ یقینی بنائیں، مریضوں کو نجی لیبارٹری میں ٹیسٹوں کیلئے بھجوانے والے ڈاکٹرز اور ملازمین کے خلاف ای اینڈ ڈی رولز،1973 کے تحت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فریئرہال میں تین روزہ فیملی فیسٹیول جاری ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

چیف سیکریٹری سے میئر کی ملاقات، انفرااسٹرکچر کی بحالی پر غور

عوام پانی اورتعلیم بھی خریدنے پر مجبور ہیں، منعم ظفر

گیس چوروں کے خلاف کارروائیاں ،3 ملزمان گرفتار

انٹرپری میڈیکل کے نتائج کااعلان،طالبات کی سبقت

ملکی ترقی میں تاجروں کا کلیدی کردار،ڈی جی رینجرز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل