صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

  • اسلام آباد
وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات و صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان تاریخی، جغرافیائی اور مذہبی تعلق سے جڑے ہیں۔

 پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں سے زمینی رابطوں،تجارت میں اضافے اور باہمی امور کے فروغ میں گہری دلچسپی رکھتا ہے، آذربائیجان اور پاکستان کے عوام یک جان دو قالب ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ بھارت کے خلاف حالیہ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی فتح کی سب سے زیادہ خوشی آذربائیجان کے عوام کو ہوئی ،ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر