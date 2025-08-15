صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سینیٹ کی مشیر مصباح کھر کا ایرا نی سفارتخانے کا دورہ

  • اسلام آباد
چیئرمین سینیٹ کی مشیر مصباح کھر کا ایرا نی سفارتخانے کا دورہ

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)چیئرمین سینیٹ کی مشیر مصباح کھر نے اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتخانے کا دورہ کیا اور۔۔۔

 نبی شیرازی، وزیر مشیر/ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈاکٹر مہدی بہمنی، سیکر ٹری پولیٹیکل سیکشن سے ملاقات کی اور انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس کے بارے میں بریفنگ دی، مصباح کھر نے اسلامی مشاورتی اسمبلی ایران کے سپیکر کو باضابطہ طور پر دعوت دی کہ وہ 11 اور 12 نومبر 2025 کو اسلام آباد میں ہونے والے آئی ایس سی کے پہلے مکمل اجلاس میں شریک ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ذخیرہ اندوزی ، چینی بحران جاری ، شہری پریشان

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، مریضوں کے ساتھ جشنِ آزادی منایا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا میں یوم آزادی ملی جوش وجذبے سے منایا گیا

کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ،فلگ شگاف نعرے

مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام جشن آزادی کیک کاٹنے کی تقریب

میونسپل کمیٹی کے لان میں رنگا رنگ تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلو پیش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ