شہدا ، بزرگوں اور ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وزیر صحت
اسلام آباد(نیوزرپورٹر)وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال نے یومِ آزادی پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہمیں اس قربانی، جدوجہد اور ایمان و عزم کی یاد دلاتا ہے جس کی بدولت آزاد وطن نصیب ہوا۔
پاکستان معرکۂ حق کی علامت ہے، جہاں حق و انصاف کی سربلندی، عوام کی فلاح اور قومی وقار کا تحفظ ہمارا عہد ہے۔ ہم ہر پاکستانی کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرینگے۔ ہم اپنے شہدا، بزرگوں اور قومی ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی یافتہ، صحت مند اور خوشحال ملک بنانے کیلئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔