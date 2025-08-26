صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

  • اسلام آباد
افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)وفاقی وزارت تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ کی وزیر مملکت وجیہہ قمر نے کہا ہے کہ جدید عصری تقاضوں کے مطابق پاکستانی افرادی قوت کو مختلف ہنر سے لیس کرنا ہماری اولین ترجیح ہے جس کیلئے پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ بہت اہم ہے ۔

 انہوں نے ان خیالات کا اظہار پیر کے روز سمندرپار پاکستانیوں کے روزگار اور حقوق کی محافظ تنظیم نائٹ ہیومن مینجمنٹ (کے ایچ ایم) شالان کے دفتر کے دورہ کے موقع پر اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کر تے ہوئے کیا۔ اس موقع پر نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی چیئر پرسن گلمینا بلال احمد، نیوٹیک کے افسران، کے ایچ ایم کے سی ای او خالد نواز سدھرائچ اور اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں موجود تھے ۔ وجیہہ قمر نے کہا مارکیٹ اور صنعتی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں کو ایسے ہنر سکھائے جا رہے ہیں جن کو سیکھ کر وہ مقامی اورعالمی جاب مارکیٹ میں فوری، باعزت اور معقول روزگارحاصل کرنے کے قابل ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس