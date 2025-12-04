صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 8 افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 8 افراد تھانے بند

125افراد، 73گھروں، 15دکانیں، 19گاڑیوں، 71موٹرسائیکلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 125افراد، 73 گھروں، 15دکانیں، 19گاڑیوں اور 71موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا، جانچ پڑتال کے دوران 8مشکوک افراد کو تھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھر میں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے۔ سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

