شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں، آئی جی اسلام آباد

  • اسلام آباد
شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں، آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا

، انہوں نے شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کیلئے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔، کسی بھی شہری کو پولیس سے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کھلی کچہری میں آسکتا ہے، میرے دروازے ہمیشہ اپنے شہریوں کیلئے کھلے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کی شکایات پرمتعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقرر کردہ ٹائم فریم میں درخواستوں کو میرٹ پر حل کر کے رپورٹ سنٹرل پولیس آفس بھجوائیں، تمام ایس ڈی پی او ز اور ایس ایچ اوز اپنے دفاتر میں مقرر کئے گئے ٹائم کی پابندی کریں۔ 

 

 

