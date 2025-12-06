شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں، آئی جی اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا
، انہوں نے شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کیلئے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔، کسی بھی شہری کو پولیس سے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کھلی کچہری میں آسکتا ہے، میرے دروازے ہمیشہ اپنے شہریوں کیلئے کھلے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کی شکایات پرمتعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ مقرر کردہ ٹائم فریم میں درخواستوں کو میرٹ پر حل کر کے رپورٹ سنٹرل پولیس آفس بھجوائیں، تمام ایس ڈی پی او ز اور ایس ایچ اوز اپنے دفاتر میں مقرر کئے گئے ٹائم کی پابندی کریں۔