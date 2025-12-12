صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں کیمیکلز کے محفوظ استعمال کے فریم ورک کو مضبوط بنانیکی کوششیں تیز

  • اسلام آباد
پاکستان میں کیمیکلز کے محفوظ استعمال کے فریم ورک کو مضبوط بنانیکی کوششیں تیز

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی کی جوائنٹ سیکرٹری (انٹرنیشنل کوآپریشن) نازیہ زیب علی نے کہا ہے کہ پاکستان کیمیائی مادوں کے محفوظ انتظام، قومی کیمیکل گورننس میں بہتری اور۔۔

 خطرناک کیمیکلز کے محفوظ ہینڈلنگ کو فروغ دینے کیلئے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ گلوبلی ہارمونائزڈ سسٹم آف کلاس ifikationاینڈ لیبلنگ آف کیمیکلز (GHS)کے نفاذ میں توسیع سے متعلق کیپیسٹی بلڈنگ انسیپشن ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے قومی و بین الاقوامی ماحولیاتی فرائض کی ادائیگی کیلئے پْرعزم ہے ، وزارتِ موسمیاتی تبدیلی کے ترجمان سلیم شیخ نے کہا کہ GHSاور دیگر بین الاقوامی کیمیکل کنونشنز کے مؤثر نفاذ کیلئے عوامی اور ادارہ جاتی آگاہی نہایت اہم ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ