نیب اور اینٹی کرپشن مؤثر ہو نے سے بوجھ کم ہوگا:وفاقی محتسب
اڑھائی لاکھ شکایات موصول، دور دراز علاقوں میں گھر بیٹھے عوام کو سہولیات دی جا رہیں دفاترکی تعداد4سے بڑھ کر 26ہوگئی،700بچوں کیلئے خصوصی ڈیسک قائم:اعجاز قریشی
پشاور(دنیا نیوز)وفاقی محتسب اعجاز قریشی نے کہا کہ نیب اوراینٹی کرپشن مؤثر ہوں تو محتسب کے بوجھ میں کمی آئے ،تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی محتسب اعجاز قریشی کا کہنا تھا کہ ادارے کی کارکردگی بہتر ہے ، مجموعی طور پر اڑھائی لاکھ سے زائد شکایات موصول ہوئیں، گزشتہ سال 2 لاکھ 26 ہزار شکایات درج ہوئیں۔اعجاز قریشی نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں نئے دفاتر قائم کئے گئے ، گھر بیٹھے عوام کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اڑھائی لاکھ شکایات عدالتوں میں جاتیں تو خرچہ اور وقت زیادہ لگتا، وفاقی محتسب نے کہا کہ عدالتوں میں ایک کیس جانے سے متاثرہ فریق مزید مشکلات میں پڑ جاتا ہے ، جرگہ سسٹم کے تحت بھی متعدد فیصلے کئے گئے ،انہوں نے کہا کہ چار دفاتر سے بڑھ کر 26 دفاتر قائم ہوگئے ، ماہانہ کیسز 60 سے بڑھ کر 200 سے زائد ہوگئے ، 95 فیصد کیسز پرعمل درآمد مکمل ہوچکا ہے ۔اعجاز قریشی کا کہنا تھا کہ واپڈا کی 12 ڈسٹری بیوشنز میں کیسز ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی ایک لاکھ سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔وفاقی محتسب نے کہا کہ 600سے 700بچوں کے لئے خصوصی ڈیسک قائم کیا گیا ہے ۔