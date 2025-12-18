صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان افریقہ اکنامک کونسل کے وفاقی چیپٹر کے عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب

  • اسلام آباد
پاکستان افریقہ اکنامک کونسل کے وفاقی چیپٹر کے عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب

اسلام آباد(نامہ نگار)پاکستان افریقہ اکنامک کونسل (پی اے ای سی) کے وفاقی چیپٹر نے کامسٹیک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں اپنے عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی، جس میں پاکستان اور۔۔۔

 افریقی ممالک کے درمیان معاشی، تجارتی اور تعلیمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سفارت کاروں، معروف جامعات کے وائس چانسلرز، ممتاز ماہرین اور بالخصوص افریقی خطے سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی، وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل نے بطور مہمانِ خصوصی اپنے خطاب میں نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی ۔نہوں نے افریقہ میں موجود تجارتی مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خانیوالی انتظامیہ کے ضلعی ہسپتال کی بہتری کیلئے اقدامات تیز

اقلیتی برادری کے ووٹ اندراج کیلئے آگاہی پروگرام

صحافیوں کا کردار معاشرہ میں انتہائی اہمیت کا حامل،اسماعیل کھاڑک

ڈی سی وہاڑی کی انسداد پولیو مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایت

نشتر پتھالوجی ڈیپارٹمنٹ چوری کیس، انکوائری تاحال نامکمل

قصاب کے گھر سے بھاری مقدار میں مردہ گوشت برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن