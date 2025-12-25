صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین ایچ ای سی ندیم محبوب کا نیو ٹیک کا دورہ

  • اسلام آباد
چیئرمین ایچ ای سی ندیم محبوب کا نیو ٹیک کا دورہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین ایچ ای سی ندیم محبوب نے نیو ٹیک لیفٹیننٹ جنرل (ر) معظم اعجاز کی دعوت پر یونیورسٹی کا دورہ کیا۔۔۔۔

 اس دورے کا مقصد تکنیکی تعلیم کے شعبے میں یونیورسٹی کی تیز رفتار ترقی اور قومی صنعتی ترقی میں اس کے کردار کا جائزہ لینا تھا۔ چیئرمین کو ایک جامع پریزنٹیشن دی گئی جس میں یونیورسٹی کے سٹرٹیجک سنگ میل، تحقیقی اقدامات اور حالیہ کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ پریزنٹیشن کے بعد، چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی شعبوں، لیبارٹریوں اور خصوصی حصوں کا معائنہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

38 ٹن گندم خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام

ای بر پورٹل پر موصول درخواستوں پر پیشرفت جائزہ اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پری پولیو اجلاس، کاکردگی کا جائزہ

احسان علی جمالی کا منڈی ٹاؤن میں قائم کرسمس بازار کا دورہ

ڈی سی میانوالی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،حاضری چیک

صوبائی محتسب پنجاب کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کی سماعت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن