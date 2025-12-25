پاک روس کی مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں،روسی سفیر
فارن سروس اکیڈمی میں طلبہ سے خطاب ،دوطرفہ مکالمے میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )روسی سفیر البرٹ خوریف نے پاکستان فارن سروس اکیڈمی میں طلبہ سے خطاب کیا۔ سفیر نے مستقبل کے پاکستانی سفارت کاروں کو روس،پاکستان تعلقات کے مختلف ادوار اور دوطرفہ مکالمے میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ممالک نے سیاسی اور اقتصادی تعاون کے شعبوں میں قابلِ ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔انہوں نے یوکرین اور ملحقہ خطے کی صورتحال سے بھی طلبہ کو آگاہ کیا، اختتام پر سفیر خوریف نے مستقبل کے پاکستانی سفارت کاروں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کی بہتر انجام دہی کے حوالے سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فارن سروس اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل سید علی اسد گیلانی کے ہمراہ روسی سفیر نے تعلیمی ادارے کے احاطے میں پودا لگایا۔