ذیشان حیدر کی چائنیز وفد سے ملاقات ،وہیکل سکیننگ سسٹم سمیت اہم امور پر گفتگو

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ایس ایس پی سکیورٹی کیپٹن (ر) ذیشان حیدر نے چائنیز پراجیکٹ اسلام آباد کے وفد سے ملاقات کی، چائنیز منصوبوں کی سکیورٹی، خصوصاً وہیکل سکیننگ سسٹم اور مجموعی حفاظتی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، چائنیز وفد نے منصوبوں پر نصب وہیکل سکیننگ سسٹم کے حوالے سے بریفنگ بھی دی، جس میں سسٹم کی افادیت، موجودہ طریقہ کار اور درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی گئی، بریفنگ کے بعد شرکاء نے سکیورٹی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کیلئے مختلف پہلوؤں پر تجاویز بھی پیش کیں، ایس ایس پی نے کہا کہ چائنیز منصوبوں کی سکیورٹی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے سکیورٹی نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے گا، باہمی تعاون اور معلومات کے تبادلے سے سکیورٹی کے بہتر نتائج حاصل کئے جائیں گے ۔،اجلاس میں آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔

 

