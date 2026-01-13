صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل عرفان کی کتاب ’’قدیم جہتیں:جدید زاویے ‘‘ شائع ہوگئی

  • اسلام آباد
فیصل عرفان کی کتاب ’’قدیم جہتیں:جدید زاویے ‘‘ شائع ہوگئی

اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) اردو اور پوٹھوہاری زبان کے شاعر ، پوٹھوہاری ادبی بیٹھک راولپنڈی کے بانی و چیئرمین فیصل عرفان کی پانچویں کتاب پوٹھوہاری ادب(قدیم جہتیں:جدید زاویے )شائع ہوگئی۔۔۔

اردو اور پوٹھوہاری زبان کے شاعر ، پوٹھوہاری ادبی بیٹھک راولپنڈی کے بانی و چیئرمین فیصل عرفان کی پانچویں کتاب پوٹھوہاری ادب(قدیم جہتیں:جدید زاویے )شائع ہوگئی جس میں نعت، ماہیا نگاری،ڈھا ئی مصرعی نظم، پوٹھوہاری نثر ،ناول نگاری ،پوٹھوہاری فیچر، ڈرامہ نگاری، لور یوں اور لوک گیتوں سمیت اہم موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

روڈ سیکٹر کی جاری،نئی ترقیاتی سکیموں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

آر پی او کی زیر صدارت سپیشل آپریشنز سیل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس

ٹریفک مسائل حل کیلئے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا حکم

مولانا فضل الرحمان آج کوٹ مومن کے موضع ہجن کا دورہ کر یں گے

کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھاگٹانوالہ کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

خوشاب میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا اہم اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس