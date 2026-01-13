صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سال گزرگیا،چیف الیکشن کمشنرآزادکشمیرکی تعیناتی نہ ہوسکی

  • اسلام آباد
سال گزرگیا،چیف الیکشن کمشنرآزادکشمیرکی تعیناتی نہ ہوسکی

وزیراعظم اوراپوزیشن لیڈرمیں کسی نام پراتفاق نہ ہونے پرمعاملہ تعطل کاشکارچیف الیکشن کمشنرآزادکشمیرکی مدت ملازمت 14جنوری2025کوختم ہوچکی

اسلام آباد(خاورنوازراجہ)آزاد جموں و کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ایک سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود حل نہ ہو سکا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر اور قائد حزبِ اختلاف تاحال نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام پر اتفاق نہیں کر سکے ، جس کے باعث معاملہ تعطل کا شکار ہے ۔آزاد جموں و کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر کی مدتِ ملازمت 14 جنوری 2025 کو ختم ہو چکی ہے لیکن تاحال نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ عبوری آئین ایکٹ 1974 کے مطابق وزیراعظم آزاد جموں و کشمیر قائد حزبِ اختلاف سے مشاورت کے بعد تین نام وزیراعظم پاکستان وچیئرمین آزاد جموں و کشمیر کونسل کوارسال کرتے ہیں۔

وزیراعظم پاکستان ان تین ناموں میں سے کسی ایک کی منظوری دے کر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج، گریڈ 12 یا اس سے اوپرکے ریٹائرڈ سول سرونٹ کو تعینات کیا جا سکتا ہے ،چیف الیکشن کمشنر کی مدت مکمل ہونے کے بعد 45 دنوں میں تعیناتی ہونا لازم ہے لیکن آزادکشمیر میں 1 سال گزر گیا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوسکی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس