سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزموں کے قبضہ سے 1,243گر ام آئس،1,068گرام ہیر وئن ،پستول برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چھ اشتہا ریو ں سمیت14جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں مار گلہ، سنگجا نی، لو ہی بھیر، نیلور اور تھا نہ پھلگر اں پولیس ں نے آٹھ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,243گر ام آئس،1,068گرام ہیر وئن اور ایک عددپستول معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔

