صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نرسنگ و مڈوائفری کونسل ،صدر ،نائب صدر کا انتخاب نہ ہوسکا

  • اسلام آباد
نرسنگ و مڈوائفری کونسل ،صدر ،نائب صدر کا انتخاب نہ ہوسکا

سپیشل سیکرٹری صحت اور ڈی جی نرسنگ پنجاب کے امیدوار بننے پر اختلاف ،اجلاس ملتوی

اسلام آباد ( ایس ایم زمان)پاکستان نرسنگ و مڈوائفری کونسل آرڈیننس کے نافذ ہونے کے ساڑھے تین ماہ بعد بھی کونسل کے پہلے اجلاس میں صدر و نائب صدر کا انتخاب نہیں ہو سکا ، سپیشل سیکرٹری وزارت قومی صحت اور ڈی جی نرسنگ پنجاب کے امیدوار بننے پر انتخاب اختلاف کا شکار ہوگیا۔ اجلاس ایجنڈے کی کارروائی ہوئے بغیر ملتوی کردیا گیا، صدارتی آرڈننس کے نفاذ کے ساڑھے تین ماہ بعد گزشتہ روز پہلا اجلاس ہوا، سپیشل سیکرٹری صحت اسلم غوری کو کونسل کیلئے صدر اور ڈاکٹر علی فرحان نائب صدر نامزد کیا گیا، تاہم ڈی جی نرسنگ پنجاب طاہرہ صغیر اور خیبر پختونخوا کے نجی شعبے سے ممبر گلزار حبیب نائب صدر کے لیے مقابلے میں آ گئے ،جس پر اختلاف ہو گیا ،پارلیمنٹ نے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل آرڈننس میں مزید ایک سو بیس دن کی منظوری دی ہے ۔ اسلم غوری اور ڈاکٹر علی زیدی نے دنیا کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

چلڈرن ہسپتال:ڈاکٹر ز،عملہ کی شدید قلت

سیوریج،فراہمی آب منصوبوں کی بروقت تکمیل کا ہدف ضلعی انتظامیہ متحرک

پنک گیمز کا مقصد خواتین کو فعال کرنا، عامر کریم خان

نشتر ہسپتال :مریض کے ساتھ ریکارڈ ٹمپرنگ کا انکشاف

میاں چنوں میں جعلی چائے پتی بنانے والا گروہ گرفتار

ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر