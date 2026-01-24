صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں 26جنوری سے کاغذی سٹیمپ پیپر ختم

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں 26جنوری سے کاغذی سٹیمپ پیپر ختم

پیر سے ای سٹیمپنگ کا نظام باقاعدہ طور پر نافذ کر دیا جائے گا،ڈپٹی کمشنر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں 26 جنوری سے ای سٹیمپنگ کا نظام باقاعدہ طور پر نافذ کر دیا جائے گا، ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کی جانب سے فیڈرل ٹریژری آفس کو بھیجے گئے ایک خط کے مطابق اسلام آباد میں کاغذی سٹیمپ پیپر ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے ، خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ 26 جنوری سے کسی بھی قسم کے کاغذی سٹیمپ پیپرز جاری کرنے کا سلسلہ فوری طور پر روک دیا جائے ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ 26 جنوری سے پہلے جاری کیے گئے سٹیمپ پیپرز کو ان کی میعاد ختم ہونے تک استعمال کیا جا سکے گا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام وفاقی دارالحکومت میں سٹیمپ ڈیوٹی کے انتظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور کاروباری عمل کو مزید شفاف اور آسان بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم

کوئی بھی شکایت زیر التوا نہیں رہنی چاہیے، ڈی جی

وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال

بہلول والا میں ٹف ٹائل لگانے کے منصوبے کا افتتاح

ڈی پی او چنیوٹ نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت

جڑانوالہ:تجاوزات کا صفایا، مویشی باڑے ختم کروادیئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن