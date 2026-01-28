صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6500عمارات میں سے زیادہ تر نے فائر سیفٹی پلان کی منظوری نہیں لی ،بریفنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)روز نامہ دنیا کی خبر پر وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹس لینے اور چیئرمین سی ڈی اے کو ہدایت دینے پر اسلام آباد میں فائر سیفٹی ہیزرڈ کنٹرول کے حوالے سے سروے مکمل کر لیا۔ کل 6500عمارات کا سروے کیا گیا۔ سروے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی ہے زیادہ تر عمارات کے فائر سیفٹی پلان کی منظوری نہیں لی گئی اور ان عمارات کی فائر سیفٹی کے تکمیلی سرٹیفیکیٹس بھی جاری نہیں ہوئے۔ سروے کے دوران 300 سرکاری عمارات کا بھی معائنہ کیا گیا۔

یہ تفصیلات چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس کے دوران بتائی گئیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمارات کے مالکان و قابضین کو ہدایت کی جائے کہ وہ فائر سیفٹی اینڈ ہیزڈ کنڑول کے حوالے سے سرٹیفیکیٹس پندرہ دن کے اندر سی ڈی اے کے بلڈنگ اینڈ ہاؤسنگ کنٹرول ونگ کے متعلقہ دفاتر میں جمع کروائیں۔ بصورت دیگر ہدایات کی تعمیل نہ کرنے والوں کے خلاف سی ڈی اے آرڈیننس اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری بلڈنگ کنٹرول ریگولیشنز 2020(ترمیم شدہ 2023) کے تحت قانونی کارروائی کا اختیار استعمال کیا جائیگا۔

